Ministro do STM, José Barroso Filho recebe título de Cidadão do Amazonas

Manaus/AM - O ministro e vice-presidente do Superior Tribunal Militar (STM), José Barroso Filho recebeu nesta terça-feira (09) o Título de Cidadão do Amazonas durante sessão especial organizada pela Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) que ocorreu de forma híbrida - com parte dos convidados presencialmente no Plenário Ruy Araújo, na sede do Poder Legislativo, e outra parte de forma virtual, em respeito às medidas de prevenção ao contágio da covid-19.

O ministro Barroso Filho, que atualmente também é o corregedor da Justiça Militar da União e membro do Conselho Nacional de Educação é natural de Ribeirão Preto (SP), de 1997 a 2014 Barroso foi juiz federal da Justiça Militar da União, com atuação nas cinco regiões do Brasil, inclusive na 12.ª Circunscrição Judiciária Militar, em Manaus. Antes de ingressar na Justiça Militar da União, foi juiz de Direito em Minas Gerais e Pernambuco, no período de 1992 a 1997.

No discurso de agradecimento, o ministro José Barroso Filho afirmou que ser amazônida, filho desta terra, é motivo de grande honra. Relembrando sua passagem pelos municípios do Amazonas, no período em que atuou como juiz auditor da Justiça Militar da União no Estado, afirmou que uma das grandes lições que aprendeu diz respeito à educação. “Aprendi aqui que a educação tem que ser diferente, tem que ter significância para as pessoas, tem que emocionar as pessoas na construção do senso de futuro, tem de ser uma educação consequente e foi aqui que eu tive a oportunidade de vivenciar essa experiência e formar essa ideia. Não existe uma, mas várias Amazônias”, disse o ministro.