Ministras prometem investimentos para próximas edições do Festival de Parintins

Manaus/AM - As ministras Daniela Cardoso (Turismo), Margareth Menezes (Cultura) e Sônia Guajajara (Povos Indígenas) prometeram investimentos para as próximas edições do Festival de Parintins, no Amazonas.

“Certamente, governador, vamos fazer o possível para ano que vem mostrar para o Brasil inteiro esse espetáculo de Parintins”, declarou Margareth Menezes ao prestigiar a primeira noite do Festival, nesta sexta-feira (30).

“Com o pedido do governador, o Ministério do Turismo conseguiu aportar um recurso para poder contribuir com essa grande festa”, disse Daniela. “O que mais me alegrou aqui foi ver a valorização dos povos indígenas da Amazônia retratada em ambos os bois”, completou Sônia Guajajara.

Para o Festival deste ano, o Governo do Estado destinou às duas agremiações recursos no valor de R$ 12 milhões, sendo R$ 6 milhões para cada boi-bumbá.