Ministra da Saúde anuncia que vacinação contra Influenza será antecipada no Amazonas

“Antecipar a vacinação na região amazônica era um objetivo nosso desde o início da gestão. Sei que é uma questão muito colocada e é também foco de atenção de toda a gestão, de todos os ministérios, com a liderança do presidente Lula, de olharmos as diferenças do Brasil, a sua diversidade. E a Amazônia requer de fato um tratamento específico porque as questões climáticas têm diferença em relação às outras regiões”, afirmou a ministra Nísia ao governador.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.