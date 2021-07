Minério ilegal avaliado em R$ 1,7 milhões é apreendido no Amazonas

De acordo com o relatório policial, agentes da base Arpão estavam em patrulhamento no local, quando flagraram homens realizando extração de minério sem documentação ambiental para a retirada. Após o flagrante, os policiais militares apreenderam um empurrador, uma balsa, uma draga e 150 metros cúbicos de areia.

Manaus/AM - Agentes da base fluvial Arpão, da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), apreenderam embarcação e máquinas após flagrar extração ilegal de minério no último sábado (17), na comunidade Costa do Jussara, próximo ao município de Coari.

