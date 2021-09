Militares do Amazonas advertem para risco de desabastecimento no 7 de setembro

Manaus/AM - Um membro da Polícia Militar do Amazonas gravou um vídeo anunciando uma suposta paralisação dos caminhoneiros no Brasil, como manifestação no próximo feriado de 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil.

Militares do Amazonas falam sobre suposto risco de desabastecimento no 7 de setembro. https://t.co/qOKxK2nRPy pic.twitter.com/XugejvjNpi — Portal do Holanda (@portaldoholanda) September 4, 2021

No vídeo que vem sendo compartilhado via WhatsApp, ele afirma: “Vamo fazer nosso estoque, nosso rancho, botar o peixe, a carne no congelador, comprar o charque, o feijão, o arroz. Faça seu rancho bacana e guarde. Sete de setembro vem aí, os caminhoneiros vão parar, é certeza, não vamos pagar pra ver. O pessoal que tá com aquele dinheiro pra fazer aquela cerveja, aquele churrasco no final de semana, não faça isso, compre rancho pra você. Guarde, bote seu suprimento na sua casa. Dias difíceis virão, ninguém sabe o final dessa situação que o Brasil está enfrentando”.