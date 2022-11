Milhares de peixes morrem por falta de oxigênio causada pela seca no Amazonas

Manaus/AM - Milhares de peixes mortos foram vistos boiando em um lago da comunidade Paraná do Jussará, no município de Coari, interior do Amazonas, nessa semana. Especialistas explicam que fenômeno está relacionado com a falta de oxigênio da água, causada pela seca dos rios no estado.

