Mexicano é preso com drogas em cadeira de rodas em aeroporto no Amazonas

Manaus/AM - Um homem de origem mexicana foi preso pela Polícia Federal após ser flagrado com drogas escondidas em uma cadeira de rodas, nesta segunda-feira (20), no Aeroporto Internacional de Tabatinga, no Amazonas.

De acordo com informações da PF, as drogas estavam escondidas dentro do revestimento do assento da cadeira de rodas elétrica. No total, foi apreendido 15 kg de substância análoga à pasta base de cocaína.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia da Polícia Federal. A pena para o crime de tráfico de drogas pode chegar a 15 anos de prisão, além de multa.