'Meu governador é o Eduardo Braga', afirma Silas Câmara em evento no Careiro

Dividindo o mesmo palanque com o senador Eduardo Braga (MDB/AM), o deputado federal Silas Câmara (Republicanos) deixou claro, nesta sexta-feira (11.03), que mantém firme o seu apoio político à pré-candidatura do parlamentar, que vai disputar o seu terceiro mandato de governador do Amazonas nas eleições deste ano.

─ O meu governador é o Eduardo Braga, e disso eu não abro mão. E podem vim quente que estamos fervendo -, afirmou Câmara, em discurso, durante solenidade de entrega de materiais para saúde, educação e assistência social, no município do Careiro Castanho (à 120 quilômetros de Manaus), que contou com a participação de prefeitos da região da Calha do Solimões.

O discurso de Silas foi direto para adversários políticos e desfaz boatos publicados em blog de notícias da cidade, dizendo que o deputado havia deixado o arco de apoio político à pré-candidatura de Braga por conta da decisão da direção nacional do Republicanos de apoiar as pré-candidaturas à reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL) e do governador Wilson Lima (União Brasil).

No município, Silas Câmara participou ao lado de Eduardo Braga do lançamento do maior pacote de obras de infraestrutura do Careiro Castanho. O investimento será de R$ 77,9 milhões de recursos de emendas parlamentares viabilizadas pelo senador junto ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).

Prefeitos também demonstraram apoio a Eduardo Braga

O evento contou com a participação do prefeito anfitrião, de Careiro Castanho, Nathan Macenna, do presidente da Associação Amazonense dos Municípios (AAM) e prefeitos de Manaquiri, Jair Solto (MDB), prefeito de Itamarati, João Campelo (MDB), prefeito de Manacapuru, Beto D’Ângelo, prefeito do Careiro de Várzea, Pedro Guedes (PSD), ex-prefeito de Juruá, “Guedinho” e vereadores do Careiro, Borba e Itamarati.

"O melhor para o Amazonas e para os municípios é o senador Eduardo Braga. Enquanto os outros prometem e não fazem nada, o senador fez, faz e ainda fará muito mais. É o melhor para o Amazonas" declarou Nathan Macenna, representando todos os prefeitos presentes.