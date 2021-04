Mesa Brasil Sesc distribui mais de 800 toneladas de alimentos no Amazonas

Manaus/AM - Neste momento de pandemia, no qual há um maior número de pessoas em situação de vulnerabilidade social e nutricional, o Mesa Brasil Sesc e a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) atuam contra a fome e o desperdício.



No primeiro trimestre deste ano, foram distribuídas 809,3 toneladas de alimentos nas cidades de Manaus, Manacapuru, Iranduba e Itacoatiara, beneficiando 997 instituições assistenciais, que juntas atendem a um público de aproximadamente 500 mil pessoas.



Os alimentos foram doados ao banco de alimentos do Sesc através do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), que promove o acesso à alimentação a pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, e incentiva a agricultura familiar.



O coordenador do Mesa Brasil Sesc no AM, Ellinaldo Júnior, destaca a importância da Conab para o êxito do programa. “A Conab é nossa parceira desde 2006. Com o PAA, ela compra o excesso de produção do agricultor familiar e repassa ao Mesa Brasil. Essa parceria é muito benéfica, pois são fornecidos produtos de qualidade, in natura, como frutas, legumes, que chegam às mesas das entidades assistenciais atendidas pelo Mesa Brasil e garante uma alimentação saudável para quem precisa. Neste início de 2021, a Conab, através de muito esforço, conseguiu recursos para alavancar projetos e já estamos com mais de 800 toneladas de alimentos doados neste primeiro trimestre”, salienta.