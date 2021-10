Menor é apreendido com drogas no Dia das Crianças no Amazonas

O adolescente foi conduzido à 36ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), onde foi apreendido por ato infracional, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

Policiais militares da 3ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) patrulhavam no bairro e avistaram o menor em atitude suspeita. Na revista pessoal, foi encontrada com ele uma bolsa preta com 27 porções de substância com aspecto de oxi, 11 porções de substância com características de cocaína, quatro porções de substância semelhante a maconha, uma balança de precisão e uma quantidade de material para embalo da droga.

Amazonas - Mal começou o Dia das Crianças e um adolescente de 16 anos foi apreendido por tráfico de entorpecentes na madrugada desta terça-feira (12). A apreensão aconteceu a rua Lourenço de Melo, bairro Monte Castelo, no município de Rio Preto da Eva, interior do Amazonas.

