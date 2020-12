Menina morre após cair de prédio ao tentar ver pai saindo de casa em Manaus

Manaus/AM - Uma criança de 6 anos, morreu na tarde desta segunda-feira (21), após cair do 4º andar do prédio de um condomínio localizado no bairro do Lago Azul, na Zona Norte de Manaus.

A polícia obteve a informação de que a tela de proteção teria sido retirada pela família para a lavagem de um ar-condicionado. O pai então, saiu e deixou a criança na responsabilidade do irmão, de 16 anos; a menina teria corrido para a janela para ver onde o pai estava indo, mas acabou caindo de um altura de aproximadamente 10 metros.

Ela foi levada para uma unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos da queda e faleceu.

O caso foi registrado no 6º Distrito Integrado de Polícia, onde será apurado as circunstancias da queda.

O corpo foi removido do hospital pelo Instituto Médico Legal (IML).