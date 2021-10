Membros da CPI da Amazonas Energia se reúnem com presidente da Aleam

“Essa CPI é extremamente importante para saber o que está acontecendo com a conta de energia e com a falta de energia, sobretudo no interior”, afirmou.

Manaus/AM - Uma reunião preparatória para o início dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Amazonas Energia aconteceu na manhã desta quarta-feira (13). O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade (PV), participou da reunião e reafirmou o apoio aos membros da CPI.

