Megavacinação: Confira locais para se vacinar contra a Covid neste domingo

Manaus/AM - Neste domingo, a Semsa dá prosseguimento à “Megavacinação”, com pontos de vacinação nos Shoppings São José, na avenida Cosme Ferreira, São José, Zona Leste, das 10h às 18h; e o Shopping Manaus Via Norte, no Monte das Oliveiras, Zona Norte, com atendimento das 11h às 20h. Nos Shoppings Manauara, Grande Circular, Manaus Plaza, Sumaúma e Ponta Negra, o funcionamento será das 14h às 21h.

Os endereços dos locais de vacinação podem ser consultados pelo link http://bit.ly/localvacinacovid19 e nos perfis oficiais da secretaria nas redes sociais: @semsamanaus, no Instagram, e Semsa Manaus, no Facebook.

Documentos

Os documentos necessários para a primeira dose, no caso dos adolescentes de 12 a 17 anos, são identidade ou certidão de nascimento, CPF ou Cartão Nacional do SUS (CNS). Quem tiver 18 anos ou mais:precisa levar o documento de identidade original com foto, CPF e o comprovante de residência com cópia. Os menores de idade precisarão estar acompanhados pelo pai, mãe, ou uma pessoa maior de 18 anos, que deverá assinar uma declaração de responsabilidade no verso da cópia do comprovante de residência.

Para receber a segunda dose, basta apresentar o documento de identificação, o CPF e a carteira de vacinação com o registro da primeira dose. Quem tiver perdido a carteirinha pode comprovar pelo aplicativo Conecte Sus, que pode ser instalado no celular. Adolescentes de 12 a 17 anos deverão estar com os pais ou um responsável maior de 18 anos.

Para a dose de reforço, no caso das pessoas a partir dos 18 anos, é preciso apresentar o documento de identidade, CPF e a carteira de vacinação com o registro das duas doses. O mesmo vale para os trabalhadores de saúde. Os imunossuprimidos devem consultar nos cards nas redes sociais da Semsa o tipo de comprovação da condição de saúde que pode ser apresentado.