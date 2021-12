Mega Vacinação terá carreta em praça e novos postos de atendimento em todo o Amazonas

Segundo a Secretaria de Saúde no Amazonas, cada município irá traçar a melhor estratégia para alcançar o público que ainda não está com ciclo vacinal completo e aqueles que ainda não tomaram nenhuma dose do imunizante.

No interior, a ação que acontece em parceria com o Ministério da Saúde, Organização Pan-Americana de Saúde e prefeituras vai incluir a instalação de postos de atendimento em supermercados, praças e outros locais de grande fluxo de pessoas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.