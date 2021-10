Médico diz na Aleam que melhor lubrificante vaginal é a saliva

A contexto da fala inusitada aconteceu quando o médico falava sobre as dificuldades que os idosos têm em manter relações sexuais. Euler explicou o fato da menopausa causar a secura vaginal e sugeriu o uso do lubrificante, e de repente soltou a pérola que causou risadas do público e de parlamentares que acompanham a sessão.

