Média de casos de covid sobe no Amazonas e pode estar relacionada a nova variante

Manaus/AM - As autoridades estão em alerta com o aumento exponencial na média diária de casos de covid-19 no Amazonas.

A mudança na média diária de casos pode estar relacionada com a entrada de novas variantes do novo coronavírus (SARS-CoV-2) no estado, como a subvariante Ômicron BA.2, identificada em abril deste ano.

Conforme a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS), a média passou de 9 para 26 registros por dia.

O dado consta no novo boletim epidemiológico da Covid-19 divulgado nesta sexta-feira (17) que corresponde ao período de 1º a 14 de junho.

Nesse período, em Manaus, a média diária de casos de Covid-19 passou de 4 para 18 casos positivos diários. Já no interior do estado, a média diária de casos de Covid-19 era de 6 e passou para 8 registros. A FVS vai seguir acompanhando os casos nas próximas semanas para identificar se pode se tratar de uma tendência.

Conforme o boletim, não houve alteração, no entanto, nas hospitalizações pela doença. O boletim destaca que, de 1º a 14 de junho, houve maior proporção de hospitalizações em adultos da faixa etária de 20 a 59 anos, com 50% dos casos e 36% idosos acima de 60 anos. Já em relação aos óbitos, foi registrado um óbito por Covid-19 no período de 14 dias analisado, mais especificamente em 12 de junho.

O Amazonas segue em fase verde, considerado “risco muito baixo” de transmissibilidade para o novo coronavírus que requer vigilância. O cálculo para identificação das fases está alicerçado em dois eixos: capacidade de assistência à saúde e evolução da epidemia.