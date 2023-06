MC Daniel abre álbum de fotos no Amazonas; ‘comer peixe com a mão’

MC Daniel abriu o álbum de fotos no Amazonas neste sábado (24) e mostrou que curtiu bastante a sua passagem pela região.

O funkeiro que recentemente terminou o namoro com Mel Maia apareceu comendo um bom peixe assado com Baré, além de ter curtido um passeio de lancha e de jet-ski no Rio Negro.

O ‘falcão do funk’ também mostrou a recepção de fãs amazonenses no aeroporto, além de trechos do seu show.