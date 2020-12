'Maus Caminhos' não usou verba federal. Caso será julgado pelo Tjam

Manaus/AM - A ação referente à investigação da Operação Maus Caminhos deverá ser conduzida pela Justiça do Amazonas, decidiu, por 2 votos a 1, a 3ª Turma Criminal do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) nesta terça-feira (1º). Em razão da decisão, todas as ações federais referente ao caso estão sendo anuladas.

A relatora, desembargadora federal Mônica Sifuentes, e a revisora do processo, Maria do Carmo Cardoso, entenderam que a ação deve ficar no âmbito do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) por não haver verba federal envolvida nos crimes investigados. O desembargador Bello Ribeiro teve o voto divergente.

O julgamento é referente ao pedido de Habeas Corpus impetrado pelo ex-secretário de Fazenda do Amazonas, Afonso Lobo, um dos investigados na ação, que questionou a competência da Justiça Federal no caso por não haver provas concretas de que os recursos utilizados no pagamento do Instituto Novos Caminhos, do médico Moustafa Mouhammad, tenham sido federais.

Após a publicação do acórdão, a Justiça Federal de 1ª Instância deverá remeter a decisão à Justiça do Amazonas para que dê início aos trâmites.