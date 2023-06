Matrículas para o PSC da Ufam começam nesta quarta

A Pró-Reitoria de Ensino de Graduação (Proeg) inicia a partir do dia 7 de junho o período de matrícula institucional (chamada regular) dos aprovados no Processo Seletivo Contínuo (PSC 2023). O acesso que ocorre via sistema ingresso.ufam.edu.br poderá ser feito somente a partir do dia 7 de junho até a data de 12 de junho, quando encerra o prazo de matrículas.

Os documentos necessários para a efetivação devem ser inseridos no sistema de acordo com a modalidade de inscrição do candidato. Para conferir a lista desses documentos, acesse AQUI

Vagas remanescentes

Esgotada a lista de candidatos aprovados para um determinado curso de graduação presencial e havendo vagas não ocupadas após a conclusão da Chamada Regular, na hipótese da desistência, devidamente formalizada, de discentes anteriormente matriculado(a)s neste processo, a Proeg lançará Listas de Espera públicas, por meio de edital específico, utilizando a lista de espera disponibilizada pela Compec, visando ao preenchimento dessas vagas remanescentes e obedecendo aos critérios de classificação.

Para esta edição do PSC 2023 está prevista uma Chamada da Lista de Espera para os cursos cujo ingresso se dará no semestre letivo 2023/1º. O candidato que estiver com o status de “Em Lista de Espera” no resultado divulgado pela Compec deverá atentar para a data provável de 18 de julho para publicação do edital de chamada, na página da Proeg.