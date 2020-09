Massa de ar seco eleva temperatura no Amazonas

A maioria dos brasileiros devem sentir um calor a mais que o normal nesta quarta-feira (30), isto porque, uma massa de ar seco eleva temperaturas no Brasil e o Amazonas será afetado.

Então o calor deve aumentar ainda mais durante esta semana. Então, é bom arrumar mais truques para se refrescar, porque as temperaturas podem chegar aos 44°Celsius entre esta quarta (30) e sexta-feira (2), em todos os estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, além de Rondônia, Acre, Amazonas, Pará, Tocantins, Maranhão, Piauí, Ceará, Pernambuco e Bahia.

Você deve estar se perguntando o porquê de tanto calor? A meteorologista do INMET- Instituto Nacional de Meteorologia, Naiane Araújo, explica que toda a área central recebem uma massa de ar seco e quente.

Então até o final de outubro tome bastante água e use umidificador de ar se tiver um em casa. Recipientes com água ou toalhas molhadas também ajudam a melhorar a umidade do ar. E muita sombra e água fresca até a estação chuvosa.