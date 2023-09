Marinha reforça combate às queimadas no Amazonas

Manaus/AM - O Governo do Amazonas intensificou nesta sexta-feira (29), com o apoio da Marinha do Brasil, as ações de combate aos focos de queimadas na região Metropolitana de Manaus. Os trabalhos realizados pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) contam, a partir de agora, com o auxílio de equipamentos bambi bucket, que são capazes de despejar cerca de 300 litros de água em cada sobrevoo.

No início da tarde, duas aeronaves cedidas pela instituição chegaram à sede do CBMAM. A chegada dos dois helicópteros foi acompanhada pelo secretário de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), coronel Vinícius Almeida e do comandante-geral do CBMAM, coronel Orleilso Muniz.

O comandante-geral do CBMAM, coronel Orleilso Muniz em conjunto em conjunto com o secretário de segurança apresentaram aos pilotos da Marinha, na sala de monitoramento de incêndios, os pontos sensíveis na região metropolitana, que neste primeiro momento da ação conjunta devem ser atendidas de forma prioritária.

O secretário de Segurança, coronel Vinicius Almeida informou que na segunda-feira (2), também estará chegando outro helicóptero com outro equipamento bambi bucket oriundo do estado de Mato Grosso do Sul.

De acordo com o secretário, a aeronave atuará como reforço junto com as da Marinha do Brasil e começará a operar a partir de terça-feira, 03/10.