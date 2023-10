Marinha entrega cestas básicas a comunidades ribeirinhas do Amazonas

Manaus/AM - Militares da Agência Fluvial de Itacoatiara, subordinada à Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental (CFAOC), realizaram neste domingo (15), o transporte e a entrega de cestas básicas e água mineral para as comunidades de São Francisco, São José e São Sebastião no município de Itacoatiara, no interior do Amazonas.

Foram entregues 50 cestas básicas e 1.900 litros de água mineral para as comunidades que estão isoladas devido à grave seca que afeta os rios da região.

A ação faz parte do trabalho contínuo da Marinha do Brasil no auxílio às populações ribeirinhas e visa mitigar os efeitos da seca na região.