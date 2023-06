Marinha começa a fiscalizar embarcações para o Festival de Parintins 2023

Em 2023 já foram entregues aproximadamente 300 Passes, o que representa um aumento de 10% com relação ao ano anterior. O documento é a comprovação de que a embarcação passou por vistoria prévia e pode estar segura para a navegação. Além da verificação de itens de segurança, a fiscalização nos postos visa garantir que o número de passageiros condiz com as condições das embarcações.

Manaus/AM - A Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental (CFAOC) começou as fiscalizações das embarcações que estão a caminho do Festival Folclórico de Parintins 2023, que ocorrerá entre os dias 30 de junho e 02 de julho.

