Marinha começa fiscalização intensa em barcos com destino a Parintins

Manaus/AM - A Marinha do Brasil, desde o dia 08 de abril, por meio da Capitania Fluvial da Amazônia Ocidental iniciou os preparativos da Operação Parintins 2022, com o recebimento das solicitações das Vistorias Especiais para a concessão do “PASSE” para as embarcações que trafegarão pelo trecho Manaus, Juruti, no Pará, no período de 20 de junho até o fim do festival.

Já no dia 20 junho, iniciaram as atividades de fiscalização dos três postos fixos: um no Encontro das Águas dos Rios Negro e Solimões; e os outros dois nas Barreiras de Inspeção Naval em Itacoatiara e Parintins.

"As fiscalizações serão realizadas de forma minuciosa, verificando os itens de segurança, como por exemplo: extintores e coletes salva-vidas, todavia chamamos atenção para o número de passageiros. Não vamos permitir de forma alguma excesso de passageiros", enfatiza o Capitão dos Portos da Amazônia Marinha do Brasil.