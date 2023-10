Margens do rio onde houve desbarrancamento em Beruri são analisadas

Manaus/AM - O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil realizaram uma análise técnica dos terrenos à margem do Rio Purus, na comunidade do Arumã, no município de Beruri, nessa terça-feira (3). O local sofreu um desbarrancamento, no sábado (30), deixando dois mortos, três desaparecidos, atingiu 45 residências e deixando outras 30 em situação de risco, e afetando aproximadamente 300 pessoas.

“A equipe do Corpo de Bombeiros apoiou a equipe da Defesa Civil numa varredura a pé, por toda a extensão da costa aqui da área, para verificar possíveis fenômenos de Terras Caídas. Foram verificar in loco, a pé, e não constataram nada de grande gravidade até o momento”, explicou o tenente Ricardo Albuquerque, do Corpo de Bombeiros.

Conforme o militar, a Defesa Civil deve elaborar um parecer técnico da Engenharia, mas ainda serão necessários estudos de solo por geólogos especializados.

Uma equipe foi destacada, ainda no sábado, para a comunidade. No domingo (1º), o Governo do Amazonas montou uma força-tarefa com diversos órgãos governamentais para atender moradores da comunidade.

Na manhã de terça-feira (3), outra equipe do Corpo de Bombeiros visitou o local da ocorrência e seguiu fazendo buscas por desaparecidos, isolando a área e realizando análise técnica da região. Até o momento, estão confirmados dois óbitos e três desaparecimentos.

Segundo o tenente Ricardo, o solo da região ainda está em movimentação. “Todos os dias nós estamos fazendo busca de superfície no local e analisando a cena, porque o cenário todo o dia está sofrendo modificações. O que aconteceu aqui foi o fenômeno de voçoroca. A comunidade toda inclodiu dentro do buraco que foi causado pela erosão subterrânea. Foram criados diversos bolsões de água aqui dentro e existe água minando no meio do cenário”, disse.