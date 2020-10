Márcia Siqueira é anunciada como 1ª levantadora de toadas de Parintins

Manaus/AM - A cantora Márcia Siqueira é a primeira mulher a se tornar levantadora de toadas no Festival Folclórico de Parintins. Ela assinou o contrato com o Boi Garantido nesta quinta-feira (29) e deve dividir o bumbódromo com Edilson Santana, Sebastião Júnior e David Assayag, que anunciou seu retorno ao 'boi do povão' na segunda-feira (26).

Nas redes sociais, o Garantido comemorou e deu boas-vindas à cantora. “Minha nação rubra, tenho muito orgulho em apresentar a primeira mulher a assinar contrato de Levantadora de Toadas, no Festival de Parintins. Márcia Siqueira, a nossa Rosa Vermelha, a “pedra encarnada que Midas lapidou”, agora faz parte do melhor bloco musical da história do Festival. Pela primeira vez, Márcia assina contrato a nível de Levantadora e com exclusividade, seja bem vinda Rosa Vermelha! “, finalizou o 'Touro Branco'.