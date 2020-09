Marcelo Amil é candidato a prefeito de Manaus pelo PCdoB

Manaus/AM - O nome do advogado Marcelo Amil foi oficializado pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB) como candidato à Prefeitura de Manaus. O anúncio foi feito pelo presidente estadual da sigla, Eron Bezerra, durante a convenção partidária na manhã deste domingo (6). A companheira de chapa como candidata à vice- prefeita será a professora Dora Brasil. Na ocasião, foram confirmados os candidatos ao cargo de vereador.

A pré-candidatura de Marcelo Amil foi aprovada pela maioria dos militantes no início de setembro. Entre as propostas de campanha, Amil ressalta que pretender fazer uma gestão que valoriza as pessoas, dando a elas a oportunidade de emprego e renda. Marcelo diz que a capital amazonense tem condições de voltar a se desenvolver, gerando novas oportunidades no mercado de trabalho e retomando a economia, atingida pela pandemia do novo coronavírus.

O PCdoB lançou os nomes de 77 nomes para o cargo de vereador e 62 destes devem ser oficializados como candidatos até o dia 16 deste mês. A sigla optou por seguir sozinha nessas eleições.