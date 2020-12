Marcação de exames de imagem é suspensa no Hospital Delphina Aziz em Manaus

Manaus/ AM - A marcação de todos os tipos de exames de imagem via SisReg, está temporariamente suspensa a partir desta terça-feira (29), no Hospital Delphina Aziz. A medida foi adotada por conta do aumento do casos de covid-19 no estado e da necessidade de ampliação dos leitos nos hospitais públicos da capital.

Segundo o Governo, o sistema de saúde registrou que a taxa de ocupação de leitos para pacientes acometidos com a doença ultrapassou os 89% em toda a rede estadual de Saúde.

A Secretaria de Saúde do Amazonas (SES-AM) tem previsão de abrir outros dez leitos de UTI no Hospital Delphina Aziz, ainda esta semana, e por isso, precisará utilizar equipamentos de imagens de forma exclusiva para pacientes em tratamento contra o coronavírus internados na UTI da unidade.

A medida visa também ampliar o atendimento dos pacientes com Covid-19 e conter o aumento da taxa de ocupação de leitos no estado e também segue orientação da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS).



A unidade será responsável pela remarcação dos serviços e por informar aos usuários a nova data para realização dos exames. Serão suspensos exames de endoscopia digestiva; colonoscopia; retossigmoidoscopia; videolaringoscopia; eletrocardiograma; holter 24h; monitorização ambulatorial de pressão arterial (Mapa); teste ergométrico e eletroencefalografia.