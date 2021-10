Mar avança no Rio Amazonas e causa transtorno em comunidade

Segundo o G1, o problema afeta principalmente quem mora no conjunto de ilhas na região do Arquipélago do Bailique, distrito a 12 horas de barco de Macapá.

O fenômeno de "salinização", que acontece quando o oceano Atlântico avança sobre o rio está deixando centenas de pessoas no Amapá com água imprópria para o consumo.

