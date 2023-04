Mapa mostra pontos com risco de alagação e deslizamentos no Amazonas; veja

Manaus/AM - Um mapa disponibilizado nessa quarta-feira (26) mostra as áreas com risco de deslizamento, alagamentos e enxurradas em Manaus e interior. O mapeamento é realizado pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB-CPRM).

A ideia é orientar autoridades e moradores sobre a adoção de ações para evitar acidentes. Disponível no site da Defesa Civil, o mapa leva em consideração informações sobre a topografia, geologia, hidrologia e clima da região.

Além disso, o mapeamento considera a ocupação do solo e a presença de infraestrutura, como estradas, pontes e edificações. Com base no mapa, Manaus é a cidade com mais áreas de riscos identificadas. A Defesa Civil municipal divulgou, em outubro de 2022, que a capital amazonense tem mais de 600 áreas de risco mapeadas.