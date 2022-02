MAP é autuada por voo cancelado três vezes no Amazonas

Manaus/AM - O Instituto de Defesa do Consumidor - Procon-AM autuou nesta terça-feira (8), a empresa MAP Transportes Aéreos LTDA, pelo cancelamento do mesmo voo em três ocasiões. As ocorrências envolvendo o trajeto Manaus-Carauari foram relatadas por consumidores em redes sociais.

A empresa confirmou os cancelamentos do voo 5916, ocorridos nos dias 21 de janeiro, 4 de fevereiro e nesta terça (08/02). Segundo a MAP, os voos foram remarcados para esta quarta-feira (09/02), e os passageiros foram acomodados em um hotel.

O Procon-AM solicitou à empresa o programa de manutenções preventivas e programadas da aeronave, já que um dos cancelamentos ocorreu por este motivo.

“Neste caso, soubemos do cancelamento seguido do voo e fomos até o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes para averiguar a denúncia. A empresa deve deixar o consumidor a par do que está ocorrendo, se o voo precisará ser cancelado ou adiado e, a depender do período de espera, disponibilizar hospedagem e alimentação”, resume o diretor-presidente do Procon-AM, Jalil Fraxe.