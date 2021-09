Mano Kaio é condenado a 14 anos de prisão por matar mulher em disputa por tráfico em Manaus

Manaus/AM - A 3.ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus jugou e condenou na quarta-feira (1º), André Lima dos Santos e Kaio Wuellington Cardoso dos Santos, o Mano Kaio, a 12 e 14 anos de reclusão em regime fechado, respectivamente. Eles eram acusados de homicídio qualificado que teve como vítima Ana Carla de Oliveira Teixeira.

Conforme a denúncia formulada pelo Ministério Público, o crime praticado por André Lima dos Santos (vulgo Caxia) e Kaio Wuellington ocorreu no dia 22 de dezembro de 2012, por volta das 22h30, no Beco Ipiranga, bairro Raiz, em Manaus. De acordo com o inquérito conduzido pela Polícia Civil do Amazonas e que serviu de base para a denúncia, o motivo do crime foi uma disputa pelo tráfico de drogas no bairro da Raiz, onde a vítima era concorrente dos acusados, o que gerava perda de receita para Mano Kaio e Caxia, em especial para Kaio, que, segundo e denúncia, era o "patrão" de André. Mano Kaio teria ordenado a André que o acompanhasse na eliminação da "concorrente"

A sessão de julgamento popular, que aconteceu no Fórum Ministro Henoch Reis, foi presidido pelo juiz Rosberg de Souza Crozara. O Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE/AM), atuou na acusação, com o promotor de justiça André Epifânio Martins.

O réu André Lima dos Santos, que já estava preso no sistema penitenciário capital, foi conduzido ao fórum para ser submetido a júri e teve em sua defessa o advogado Ademir da Rocha Silva Júnior. O réu Kaio Wuellington Cardoso dos Santos está foragido e foi julgado a revelia, com defesa sendo feita pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE/AM), por meio do defensor Rafael Albuquerque Maia.