Manaus teve 29 acidentes e prisões por crimes em trânsito no fim de semana

Manaus/AM -Vinte e nove acidentes de trânsito foram registrados nas ruas de Manaus, sendo um deles fatal com vítima, no final de semana. As ocorrências aconteceram em 19 bairros da cidade. Ao todo, 20 pessoas ficaram feridas e precisaram de atendimento médico. Além da capital, um acidente com vítima lesionada foi registrado no município de Coari. A Polícia Militar prendeu dois homens por embriaguez ao volante.

Os Boletins de Ocorrência (B.O.) foram registrados entre a sexta-feira (02) e a manhã desta segunda-feira (05). As informações foram coletadas em relatórios do Instituto Médico Legal (IML), Corpo de Bombeiros, Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) e Sistema Integrado de Segurança Pública (SISP).

Na sexta-feira, policiais da 29ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam um homem, 46, no bairro Mauazinho, Zona leste, por embriaguez ao volante. De acordo com a guarnição, o condutor quase provocou um acidente contra um ônibus do transporte coletivo. Após a abordagem e o teste de alcoolemia, o envolvido foi conduzido ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Já no domingo (04), no bairro Cidade Nova, zona norte, um homem, 64, foi atingido por um carro na Avenida Max Teixeira, bairro Cidade Nova, Zona Norte. Após o acidente, o autor fugiu sem prestar socorro.

Interior – Também no domingo, um homem, 57, que estava dirigindo uma motocicleta, foi atingido por dois indivíduos sob efeito de bebida alcoólica, na Rua 2 de Agosto, bairro, Tauá Mirim, município de Coari. A vítima sofreu ferimentos graves e precisou ser levada ao hospital da cidade. O condutor fugiu do local sem prestar socorro