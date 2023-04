Manaus terá 75 postos de vacinação contra a covid-19 nesta semana

Manaus/AM - A campanha de vacinação contra a Covid-19 segue com a aplicação de imunizantes em 75 pontos nesta semana. As vacinas estão disponíveis para crianças a partir de 6 meses de idade, adolescentes, adultos e idosos, e contribuem para evitar as formas graves da doença.

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, assinala que a população a partir de 12 anos pode buscar qualquer um dos 75 pontos de vacinação para receber as doses liberadas pelo Ministério da Saúde.

Já os bebês a partir de 6 meses até as crianças menores de 12 anos são atendidos em unidades específicas, das quais 14 são voltadas à imunização de bebês de 6 meses a 4 anos de idade, e 35 são destinadas à aplicação das doses em crianças de 5 a 11 anos.

A titular da Semsa orienta as pessoas a procurar a unidade de saúde mais próxima de casa, portando documento de identidade com foto, CPF ou Cartão Nacional de Saúde (CNS) e cartão de vacina.

A lista completa de pontos de vacinação mantidos pela Prefeitura de Manaus, com endereços, horários de atendimento e vacinas ofertadas, pode ser conferida no site semsa.manaus.am.gov.br e nas redes sociais da Semsa, ou ainda diretamente pelo link bit.ly/localvacinacovid19.

Para consulta da situação vacinal, a população pode ainda buscar a plataforma Imuniza Manaus (imuniza.manaus.am.gov.br), na qual é possível conferir quais as doses já aplicadas e ainda emitir o certificado de vacinação, válido em âmbito municipal.

Bivalente

A Prefeitura de Manaus ampliou, na última semana, a oferta da vacina bivalente para as pessoas de 12 a 59 anos de idade com comorbidades. A aplicação do imunobiológico, que reforça a proteção do organismo contra as cepas originais do coronavírus e as subvariantes da Ômicron, está disponível em 55 Unidades de Saúde da Família (USF).

As doses da vacina bivalente são de reforço, não sendo necessário comprovar a condição de saúde para receber o imunizante. Os usuários que se autodeclararem com comorbidades devem ter recebido duas doses do esquema inicial ou qualquer dose de reforço há, pelo menos, quatro meses.

O grupo abrange as pessoas com Diabetes mellitus, Pneumopatias crônicas graves, Hipertensão Arterial Resistente (HAR), Hipertensão arterial estágio 3, Hipertensão Arterial estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo, Insuficiência Cardíaca (IC), Cor Pulmonale e Hipertensão Pulmonar, Cardiopatia Hipertensiva, Síndromes Coronarianas, Valvopatias, Miocardiopatias e Pericardiopatias, Doenças da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas Arteriovenosas, Arritmias Cardíacas, Cardiopatias Congênitas no adulto, Próteses Valvares e dispositivos cardíacos implantados, Doenças Neurológicas Crônicas e distrofias musculares, Doença Renal Crônica, Hemoglobinopatias e disfunções esplênicas graves, obesidade mórbida, Síndrome de Down e outras síndromes genéticas e Doença Hepática crônica.