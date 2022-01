Manaus terá 51 pontos de vacinação contra covid na semana de 10 a 14

Manaus/AM - A Prefeitura vai disponibilizar 51 pontos para a vacinação contra a Covid-19 no período de 10 a 14. Haverá a oferta dos imunizantes em unidades de saúde, policlínicas, clínicas da família, Centros de Atenção Integral à Criança (Caic) e ao Idoso (Caimi), em pontos estratégicos, inclusive um que atende em sistema de drive-thru e na carreta da vacina. Os endereços e horários de atendimento podem ser consultados no site da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), que coordena a campanha na capital, por meio do link https://bit.ly/localvacinacovid19. A Semsa alerta que a dose de reforço do imunizante Janssen estará disponível em 15 pontos. Doze pontos são referência para o imunizante CoronaVac. A orientação é que seja feita a consulta, inclusive nas redes sociais, nos perfis oficiais da secretaria. Excepcionalmente nesta segunda-feira (10) não haverá vacinação na UBS Deodato de Miranda Leão, na Glória, em razão da realização de serviços na rede elétrica do bairro, no horário de 8h às 15h, pela concessionária de energia. Quarta dose Para receber essa dose adicional, é necessário apresentar um documento de identificação com foto, CPF ou Cartão Nacional do SUS e laudo, exame ou receita - original e cópia, que ficará retida para controle. A relação dos documentos específicos está disponível nas redes sociais da Semsa. Nessa situação se enquadram pessoas que tenham imunodeficiência primária grave; as que estejam fazendo quimioterapia ou radioterapia para tratamento de câncer; os transplantados de órgão sólido ou de células tronco hematopoiéticas (TCTH) em uso de drogas imunossupressoras; pessoas vivendo com HIV/Aids; as que fazem uso de corticoides em doses igual ou maior que 20 mg/dia de prednisona, ou equivalente, por 14 dias ou mais; as que façam uso de drogas modificadoras da resposta imune; pacientes em hemodiálise; e pacientes com doenças imunomediadas inflamatórias crônicas (reumatológicas, auto inflamatórias, doenças intestinais inflamatórias).

