Manaus tem protestos de motoristas de App contra aumento do combustível

Os pontos com mais manifestantes foram na Bola do Produtor, na Zona Leste de Manaus, na avenida André Araújo, na Zona Sul e de motoristas de aplicativo na Avenida Djalma Batista, em frente ao Posto 700, sentido bairro.

Manaus/AM - Motoristas de transporte por aplicativo e mototaxistas realizam na tarde desta terça-feira (2), um protesto contra o aumento do valor do combustível, que já passa dos R$ 5,29 o litro.

