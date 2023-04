Manaus tem inscrições abertas para mais de 500 cursos gratuitos; confira

Manaus/AM - As inscrições para 506 vagas para cursos profissionalizantes começaram nesta segunda-feira (17). Os cursos ofertados pela Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp) em parceria com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam).

As inscrições podem ser feitas pelo site www.portaldotrabalhador.am.gov.br, e o candidato deve preencher o formulário disponível até 23 de abril.

A lista dos candidatos aprovados será publicada no dia 28 de abril, no Portal do Trabalhador, e as aulas estão previstas para começar no dia 2 de maio, na Setemp, localizada na avenida Djalma Batista, Nº 1.018, bairro Chapada.

Confira a lista dos cursos disponíveis

Português para estrangeiros -100h

Libras Básico – 160h

Informática Básica – 80h

Informática Avançada – 80h

Educação Digital – 120h

Noções Básicas de Atendimento ao Cliente – 20h

Assistente Administrativo – 150h

Marketing Para Negócios Digitais – 80h