Manaus inaugura 12ª unidade do ‘Prato do Povo’ nesta terça-feira

Manaus/AM - Será inaugurada nesta terça-feira (11), às 9h30, a 12ª unidade do programa “Prato do Povo” na capital amazonense. O novo ponto de distribuição da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), está localizado na feira da Panair, no bairro Educandos, zona Sul, e faz parte das ações do programa “Manaus sem Fome”, lançado em dezembro de 2023, para garantir alimentação saudável e acessível à população.

Com a ampliação do programa para mais regiões da cidade, o novo “Prato do Povo” substitui a antiga cozinha comunitária e passa a oferecer mil refeições diárias de forma gratuita, reforçando o compromisso da gestão municipal com a segurança alimentar e o combate à fome.

Manaus passa a contar, agora, com cinco cozinhas comunitárias, um restaurante popular e doze unidades do “Prato do Povo”, totalizando mais de 12 mil refeições servidas diariamente e ultrapassando 264 mil refeições por mês nesses espaços.