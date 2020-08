Após quatro jogos, o Manaus FC conseguiu a primeira vitória na Série C do Brasileirão. O Gavião superou o Paysandu por 2 a 1, neste sábado (29), em um jogo intenso na Arena da Amazônia.

Rennan e Paulinho Simionato fizeram os gols que colocaram o Manaus no G4 do grupo A. Já o único do Paysandu, foi marcado por Diego Matos.

O próximo jogo do Manaus é contra o Ferroviário, no dia 6 de setembro, às 18h, no Castelão.