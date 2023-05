Manaus enfrenta o Volta Redonda na Colina no próximo sábado após sequência de derrotas

O Manaus FC sofreu mais uma derrota neste sábado (27), em partida válida pela série C do Campeonato Brasileiro.

Em Erechim, no Rio Grande do Sul, o Ypiranga-RS fez 2 a 0 no clube amazonense, que tem seis pontos no campeonato até o momento.

No dia 3 de junho, o Manaus enfrenta em casa o Volta Redonda a partir das 16h, no Estádio da Colina, no bairro de São Raimundo, zona Oeste da capital amazonense.