Manaus e municípios do Amazonas registram chuva forte neste domingo

Manaus/AM- O domingo (8) começou com chuva em vários municípios no Amazonas. Em Manaus, por exemplo, já foram registrados mais de 75 mm de chuva só no bairro Santa Luzia, na zona sul.

Na área do Igarapé do Quarenta, esse número chega a 67,8 mm em poucas horas, e no Mindu a média é de 39,4 mm.

A situação é semelhante no município de Presidente Figueiredo com 46,18 mm na Praça das Torres.

No centro da cidade de Careiro da Várzea já choveu 32,44 mm e deve chover ainda mais no decorrer do dia. Até o momento, não foram registradas ocorrências como alagamentos, deslizamentos ou quedas de árvores.