Manaus divulga lista de selecionados em curso de informática básica

Manaus/AM - A Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), em parceria com o Senac Amazonas, divulga, nesta sexta-feira (29), a lista completa de selecionados no curso de informática básica, do projeto “Qualificar é o Caminho Certo para Empreender”.

O curso será realizado presencialmente no período de 2 a 30/10, nos turnos matutino, das 8h às 12h, e vespertino, de 13h às 17h, no Centro de Convivência da Família e do Idoso Prefeito José Fernandes, localizado na rua Barreirinha, ° 14, Quadra 45, bairro São José Operário, zona Leste.