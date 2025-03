Manaus abre na sexta agendamento para castração de cães e gatos na zona Norte

É importante salientar que não é necessário levar o animal no dia do agendamento.

A castração é uma das ações da Semsa no combate à esporotricose, doença que afeta animais e humanos. A medida ajuda a controlar a reprodução de animais, especialmente felinos, que são os principais transmissores do fungo causador da doença.

Manaus/AM – A Prefeitura de Manaus, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), inicia nesta sexta-feira, 21 de março, o agendamento para castração de cães e gatos. A marcação do procedimento será realizada na unidade móvel do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), localizada na feira municipal Padre Rogério Ruvolleto, no bairro Santa Etelvina, zona Norte da capital, a partir das 8h.

