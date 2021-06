Manacapuru e Novo Airão fazem mutirão para vacinar público a partir de 30 anos

Em Manacapuru, três pontos de vacinação farão parte da grande ação do “Vacina Amazonas”. Um deles é o 9º Batalhão de Polícia Militar, que vai funcionar em sistema drive-thru. Também haverá vacinação no Serviço Social do Comércio (Sesc) e no Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti) Prefeito Washington Luis Régis da Silva. Ao todo, serão montados 17 postos de vacinação, distribuídos nesses três locais. Já em Novo Airão, serão quatro postos na praça Hugo Carlos Frederico (a praça dos Dinossauros). E a ação será executada exclusivamente pelos profissionais do município.

