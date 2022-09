Mais uma vítima do acidente em Manacapuru recebe alta e 16 seguem internadas

Manaus/AM - Mais uma vítima de acidente no Festival de Cirandas de Manacapuru recebeu alta, nesta sexta-feira (2), e 16 pessoas continuam internadas, segundo informações do Governo do Amazonas.

O grave acidente aconteceu no domingo (28), durante a apresentação do Flor Matizada, quando uma alegoria despencou de um guindaste deixando mais de 20 feridos, sendo alguns em estado grave.

Seis pacientes que receberam alta estavam internadas em Manaus e uma no município de Manacapuru.

Os 16 que ainda não receberam alta médica estão internados nas seguintes unidades de saúde: Três no Pronto-Socorro 28 de Agosto, sendo um em estado grave; Quatro na Fundação Hospital Adriano Jorge; Um no Pronto Socorro Platão Araújo; Seis no Pronto Socorro João Lúcio, sendo dois em estado grave; O paciente que estava internado em Manacapuru foi transferido para Manaus nesta sexta.

Saiba como estão as vítimas do acidente no Festival de Cirandas de Manacapuru

5 vítimas de acidente no Festival de Cirandas de Manacapuru recebem alta e 18 seguem internadas no Amazonas

​​Guindaste que sustentava alegoria no Festival de Cirandas de Manacapuru vai passar por perícia

​Vítima de acidente em Festival de Cirandas Manacapuru está com traumatismo craniano

Internado, vítima de acidente em Manacapuru se emociona em vídeo: 'importante é que eu estou vivo'

​Sobe para 26 o número de vítimas do acidente com alegoria no Festival de Cirandas de Manacapuru

​​Veja como ficou o guindaste após alegoria despencar no Festival de Cirandas de Manacapuru

Número de vítimas na queda de alegoria no Festival de Cirandas de Manacapuru sobe para 25

Vídeo mostra integrantes com medo em alegoria antes de tragédia no Festival de Cirandas de Manacapuru

​Wilson Lima pausa campanha para ir a Manacapuru prestar apoio às vítimas de acidente

Veja tudo o que se sabe sobre a tragédia que deixou 23 feridos no Festival de Cirandas de Manacapuru

Artistas de Parintins e cirandeiros seguem internados após acidente no Festival de Ciranda de Manacapuru

Brincantes da Flor Matizada sofrem fraturas após alegoria despencar durante Festival de Cirandas de Manacapuru

Festival de Cirandas de Manacapuru: Vítimas em estado grave são transferidas para Manaus

Vídeo mostra desespero do público ao ver alegoria despencar durante Festival de Cirandas de Manacapuru

Festival de Cirandas de Manacapuru é suspenso após alegoria despencar durante apresentação

Cerca de 20 pessoas ficam feridas após alegoria despencar durante Festival de Cirandas em Manacapuru

Alegoria da ciranda Flor Matizada despenca e deixa feridos no Amazonas