'Mais um golpe contra a Zona Franca de Manaus', diz Braga após Bolsonaro zerar IPI de concentrados

"Esse modelo que hoje é, não apenas que gera mais de 100 mil empregos no Amazonas, empregos diretos, fora mais outros 400 ou 500 mil empregos indiretos, ele também é responsável por ser o maior programa de conservação ambiental da Floresta Amazônica no mundo. Portanto, nós temos mais uma vez que enfrentar uma luta em defesa da ZFM", afirmou Braga.

Manaus/AM - O senador Eduardo Braga usou as redes sociais, na madrugada desta sexta-feira (29), para criticar o decreto publicado pelo governo federal que zera a alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.