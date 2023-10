Mais três réus vão a júri popular pelos assassinatos de Bruno e Dom no Amazonas

Manaus/AM - A Justiça Federal no Amazonas acatou a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal (MPF) e determinou que três acusados pelos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips sejam submetidos a julgamento por júri popular. A sentença de pronúncia, que reconhece a existência de provas da materialidade dos homicídios e da ocultação dos corpos, com o encaminhamento dos réus para um tribunal do júri, foi publicada nos autos do processo nesta segunda-feira (2).

O destino dos réus, Amarildo Oliveira, vulgo "Pelado", Oseney de Oliveira, conhecido como "Dos Santos" e Jefferson da Silva Lima, o "Pelado da Dinha", será decidido por um júri. Eles foram denunciados pelo MPF como os autores dos assassinatos de Bruno e Dom.

Ambos foram mortos em 5 de junho de 2022, em uma emboscada enquanto retornavam pelo rio Itaquaí, na região da Terra Indígena Vale do Javari. Seu destino era Atalaia do Norte (AM), uma cidade na tríplice fronteira do Brasil com Colômbia e Peru. O duplo homicídio foi cometido por pescadores ilegais e teria sido motivado pela atuação de Bruno contra a pesca ilegal na terra indígena, de acordo com a denúncia do MPF.

A defesa dos pescadores afirmou que vai recorrer da decisão da Justiça e que um julgamento pelo júri só poderá ocorrer após esgotados os recursos. Eles declararam em nota: "Além dos embargos de declaração, ainda cabe recurso para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para o STJ [Superior Tribunal de Justiça] e para o STF [Supremo Tribunal Federal]. A decisão é omissa e contraditória com o que consta no processo. Portanto, apresentaremos um recurso de embargos de declaração para que o próprio juiz possa melhor decidir sobre as questões levantadas pela defesa."

O juiz federal Wendelson Pereira Pessoa, da Vara Federal de Tabatinga (AM), foi responsável pela sentença de pronúncia.

