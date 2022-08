Mais dois novos aprovados em concurso tomam posse na Defensoria no Amazonas

Nos dois últimos anos, até julho de 2022, a Defensoria deu posse a 152 servidoras e servidores concursados e a 41 defensoras e defensores públicos, reforçando principalmente a assistência aos moradores de municípios do interior. A DPE-AM conta atualmente com 429 servidores na capital e no interior. No final de julho, mais 15 novos defensores e defensoras tomaram posse e a DPE-AM saltou de 130 para 145 membros.

Ao dar as boas-vindas aos novos servidores, Ricardo Paiva, falou sobre como o ingresso de novos servidores engrandece a missão da Defensoria e como eles podem também engrandecer sua alma com o trabalho na DPE-AM.

