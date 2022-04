Mais de mil DIU's foram implantados no interior do Amazonas

Os profissionais da Estratégia Saúde da Família (ESF) receberam capacitação para ampliação do acesso das comunidades do interior do Estado ao Dispositivo Intrauterino (DIU), método contraceptivo reversível e de longa duração. Mais de mil mulheres foram beneficiadas nos municípios de Uarini, Tefé e Alvarães.

“O planejamento reprodutivo é um direito das mulheres, que o Governo do Amazonas, por determinação do governador Wilson Lima, vem assegurando por meio das capacitações e orientações na atenção primária. Com essas ações, é possível preparar, inserir e acompanhar o método contraceptivo e possibilitar a capacidade autônoma dos municípios”, afirma Anoar Samad, secretário de Estado de Saúde.

Com essa ação, o estado alcançou a marca de 1.154 dispositivos implantados desde o início das capacitações. O objetivo do projeto do MS é habilitar médicos e enfermeiros da Atenção Primária à Saúde para indicação, preparo, inserção e acompanhamento do método contraceptivo, como explica a secretária executiva de gestão, Nayara Maksoud.

“O enfrentamento à mortalidade materna passa por várias estratégias, como qualificar todo o interior do estado do Amazonas e as equipes da estratégia de saúde da família prioritariamente, para que a inserção na atenção básica por profissionais qualificados seja uma das estratégias elencadas dentro do plano de enfrentamento à mortalidade materna. É nisso que o Estado do Amazonas está trabalhando, em parceria com o Ministério da Saúde”, disse a secretária.

Durante os dias de capacitação, foram assistidas 457 mulheres com DIU de cobre e de Mirena. Além disso, foram realizados 21 atendimentos ginecológicos e três tratamentos hormonais com o método para endometriose. O intuito da qualificação é desenvolver a autonomia dos municípios para a inserção do DIU em, pelo menos, 35% de suas unidades primárias de saúde.

Em dezembro de 2021, a ação ocorreu nos municípios de Itacoatiara, Manacapuru, Rio Preto da Eva e Iranduba, com a capacitação da rede local. Aproximadamente 700 mulheres foram beneficiadas com a inserção do dispositivo intrauterino, que proporciona o acesso ao planejamento familiar, direito previsto na constituição federal.

Método contraceptivo – Profissionais estão recebendo treinamento do DIU TCu380 A, modelo de contraceptivo intrauterino com cobre. O dispositivo intrauterino é um método anticoncepcional reversível e de longa duração, podendo ser utilizado por até 10 anos.

A orientação sobre métodos contraceptivos e oferta de DIU pode ser feita a qualquer momento da vida reprodutiva da mulher, por ocasião do contato do profissional com a usuária, em consulta clínica, grupos educativos, atividades preventivas ou visita domiciliar, intermediada ou não pelo uso de materiais informativos.