Mais de mil atletas participam da corrida em comemoração aos 125 anos do Teatro Amazonas

Manaus/AM - Em comemoração aos 125 anos do Teatro Amazonas, neste domingo (19), foi realizada a primeira corrida pedestre alusiva a esse marco histórico. Com largada às 6h, na Praça São Sebastião, no Centro de Manaus, a corrida reuniu 1.500 inscritos que percorreram um circuito de 7 km pelas ruas no entorno do monumento. O evento inédito envolveu cerca de 120 pessoas na montagem da estrutura, logística e apoio.

O evento contou com estrutura de atendimento de fisioterapia pós prova e palco para receber as atrações musicais locais.

Calendário esportivo

Segundo os organizadores, a corrida comemorativa à inauguração do Teatro Amazonas, deve dobrar o número de inscrições para o próximo ano.

“Em menos de uma semana, foram preenchidas 1.500 inscrições. Em 2023, a previsão é estender para 3 mil pessoas”, disse Antônio Neto, um dos coordenadores da Endurance Sport.

Para Antônio Neto, outro ponto que favorece a prova comemorativa ao Teatro Amazonas é o local de realização com fácil acesso para a largada dos atletas, além de hotéis e restaurantes no entorno da Praça São Sebastião.

Premiações

Todos os participantes que concluíram a prova ganharam medalhas alusivas à data e os três primeiros lugares foram agraciados com troféus. A assessoria esportiva com mais atletas inscritos recebeu premiação em dinheiro. O resultado oficial está disponível no site www.ativoseventos.com.br